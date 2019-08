Microsoft annonce officiellement le Dark Mode pour sa suite 365, dont Office

Un an de développement pour adapter les interfaces d'Office à la tendance du mode sombre



Les applications seront prêtes pour la sortie d'iOS 13 et d'Android 10



Il y a eu le flat design, c'est désormais lequi est la nouvelle mode dans l'univers du logiciel en 2019. Android 10 et iOS 13 vont tous deux intégrer un réglage permettant de, un mode censé être plus confortable pour les yeux la nuit.ne veut pas manquer le coche et annonce que l'ensemble des applications Office 365 intégreront dans les semaines à venir un mode sombre.est la première application à intégrer le, à la fois dans les applications mobiles iOS et Android, mais également sur la version web.Le développement a demandéaux équipes de Microsoft afin de repenser l'interface, et la rendre aussi lisible et intuitive que sa version claire. Cela a consisté à se focaliser sur «», comme l'explique Jon Friedman, responsable du design Office chez MicrosoftLe site Office.com va également passer au mode sombre dans les prochaines heures et Microsoft va, à terme,, comme Word, Excel ou Skype afin d'unifier l'expérience utilisateur.Microsoft annonce également que ses logiciels seront compatibles dès leur sortie avec le prochain. Le dernier système d'Apple proposera un dark mode qui s'active de manière automatique à la tombée de la nuit et la suite Office basculera dans son interface sombre de la même manière. Pour, il sera activé par défaut si l'utilisateur active le mode d'économie d'énergie.Les mises à jour seront déployées progressivement à la fois sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple dans les prochaines semaines.