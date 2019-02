Les nouvelles icônes d'Office 365 arrivent

Le site web d'Office 365 inaugure un nouveau design plus moderne

Source : NeoWin

Après avoir présenté les nouvellesdes applications Office en novembre 2018,débute aujourd'hui la mise à jour de ses différents produits. L'éditeur de Redmond a modifié le site web d'qui affiche désormais la nouvelle identité visuelle de la suite bureautique.Pour le moment, seuls les utilisateurs despeuvent découvrir ces nouvelles icônes. Elles devraient être généralisées dans les prochains jours à tous les comptes Office. Microsoft avait annoncé il y a quelques semaines que les applications mobiles seraient également les premières à recevoir cette mise à jour, mais l'éditeur n'a toujours pas poussé ces nouvelles versions.Outre les icônes, Microsoft va introduire unerevue et corrigée, plus épurée et inspirée de, la charte graphique appliquée à Windows 10 et aux autres produits développés par l'entreprise.