L'app Office de Microsoft disponible sur Windows 10

L'app Office centralise tous les accès aux logiciels et documents



Ce hub revu et corrigé sera disponible dans les tous prochains jours



Source : Neowin

MyOffice change de nom. Leproposant toutes les applications et services Office devient simplement Office, et intègre quelques nouveautés pour les utilisateurs de la suite bureautique.L'applicationpermet toujours d'accéder immédiatement aux logiciels installés sur l'ordinateur et de télécharger ceux qui manquent d'un seul clic. Elle offre également la possibilité de passer d'une application à l'autre très rapidement.En plus des applications, Office donne accès aux documents récemment utilisés, ou placés en favoris. Plus qu'un simple lanceur, l'application est un tableau de bord réunissantlocaux et partagés grâce au service de cloud OneDrive.Microsoft a intégré dans l'application son nouveau système de recherche, Microsoft Search . Là encore il fonctionne à la fois en local et en ligne pour retrouver facilement ses documents, peu importe où ils sont stockés.Les entreprises n'ont évidemment pas été oubliées et Office leur permet de personnaliser l'interface avec leur logo et leur charte graphique. Ils peuvent également ajouter au hub leurs propres applications professionnelles, accessibles par uneet un mot de passe unique.Cette nouvelle application prend en charge Office 365 ainsi qu'Office 2016 et 2019. Elle sera automatiquement installée sur les PC Windows 10. Pour les plus impatients, il leur est possible de forcer lavia le Windows Store mais son déploiement semble progressif et prendra plusieurs jours.