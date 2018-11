Microsoft offre un nouveau look aux icônes d'Office

Office s'offre un lifting jouant la carte de la sobriété

Source : The Verge

Qu'il est loin le temps des3D et remplies de couleurs. L'époque est à la simplicité et au minimalisme etembrasse l'air du temps en proposant de nouvelles icônes pour les logiciels de sa suiteLes logiciels sont désormais représentés pas unmettant en avant leur première lettre, ainsi qu'un visuel illustrant sa fonction. «», explique Jon Friedman, directeur de la conception chez Microsoft.Un rendu très conceptuel et dans l'air du temps, qui provoquera à coup sûr des réactions très diverses selon les goûts et qui se propagera dans les semaines à venir à travers les interfaces des logiciels.