Microsoft va permettre de migrer son compte Google vers Office 365

Passer de G Suite à Office 365 en toute simplicité

Microsoft souhaite augmenter le nombre d'abonnés à Office 365

va permettre une transition plus facile pour les utilisateurs de, les logiciels bureautiques de Google. Microsoft a publié sa feuille de route concernant les prochaines évolutions de sa suite professionnelle et a annoncé la possibilité de migrer les données de son compte Google vers Office.» indique l'éditeur sur son site dédié à la suiteMicrosoft pousserait cet outil depour relancer sa croissance et augmenter sa base installée. Selon les informations de Zdnet , les utilisateurs migrant leurs données de messagerievers Office 365 serait en berne et l'éditeur souhaiterait apporter le maximum de flexibilité afin de convaincre les entreprises et les collectivités de passer à l'abonnement aux services Office.Google propose déjà de son côté un outil de migration des données Exchange vers ses propres applications, mais le moteur de recherche ne permet pas d'importer les contacts ou les évènements de calendrier, laissant à Microsoft une longueur d'avance sur les fonctionnalités dédiées aux professionnels.