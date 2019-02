Microsoft Word va créer vos "todo lists" pour vous

© Microsoft

Ce n'est qu'une fonctionnalité en version bêta, mais elle pourrait bientôt être déployée sur l'ensemble des suites Office. Microsoft entend en effet faciliter l'édition de vos documents, que vous soyez seul ou à plusieurs.Pour, il suffit de laisser une note dans votre document de la façon suivante. Par exemple, écrivez « TODO: trouver une meilleure intro à cet article ». Word repérera cette remarque et la fera figurer dans votre liste de tâches. Quand vous reviendrez sur votre document, vous pourrez cliquer sur l'élément, pour retourner à la section correspondante.Et cela ne s'arrête pas à votre travail personnel. Si vous collaborez à plusieurs sur un même document, vous pouvez, en le mentionnant avec un « @ ». Dans ce cas, il recevra une notification par mail et pourra même y répondre directement avec les éléments manquants. Word se chargera alors de les ajouter au bon endroit.Cette version du logiciel apporte également des recommandations, s'appuyant sur votre travail et sur l'. Par exemple, si vous tapez « < insérer graphique ici > », Word vous proposera des éléments récents qui pourraient être pertinents. Vous n'aurez alors qu'à cliquer pour insérer celui de votre choix.Ces nouvelles features sont pour l'instant disponibles uniquement dans la version Office Insider Fast pour Mac, c'est-à-dire une version réservée à des utilisateurs souhaitant bénéficier de nouvelles fonctionnalités en avant-première, afin de faire part de leurs retours. Par la suite, les tests s'étendront aux versions Insider pour Windows, avant de voir la fonctionnalité intégrée au logiciel grand public, en cas de réussite.À partir de là, vous pourrez compter sur Word pour vous indiquer ce qu'il vous reste à faire. Malheureusement, il ne sera pas (encore ?) capable de faire le boulot pour vous.