La reconnaissance vocale étendue aux applications Web Office

Les WebApps Office passent à la reconnaissance vocale

Dans les semaines à venir, lasera disponible sur les versions Web de Word et OneNote. PowerPoint, Excel et Outlook suivront la même voie - ou voix ! - en début d'année 2019. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront dicter leur texte qui sera immédiatement retranscrit à l'écran.Microsoft est aussi en train d'ajouter lasur Word, OneNote et Outlook dans leurs versions Web. OneNote pour Windows 10, iOS et Mac en bénéficiera lui aussi. Dans un premier temps, la traduction fonctionnera sur des pages complètes ou des mots seuls. Elle sera ensuite améliorée pour traduire des phrases.espère ainsi renforcer sa présence auprès des personnes dyslexiques , en particulier les étudiants qui utilisent au quotidien ses applications Web.