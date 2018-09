Microsoft : Office 2019 est disponible

Nouvelles fonctionnalités pour les principaux outils

Un achat unique plutôt qu'un abonnement

Microsoft 2019 vise à ouvrir à tous ses utilisateurs les fonctionnalités de Microsoft 365, soumise à des fréquentes mises à jour dans le Cloud. Cette version est présentée comme une version unique en s'adressant à des utilisateurs non connectés en permanence à Internet. Les mises à jour n'y sont pas prévues, même si cette version propose un pack de nouveautés conséquent pour les utilisateurs du Pack office.L'inséparable tandem Word-Excel se trouve augmenté de nouvelles fonctionnalités, avec notamment des outils audio pour Word et de nouvelles formules pour Excel. Les inconditionnels du plus célèbre éditeur de texte de la planète découvriront un mode focus, un nouveau traducteur et une synthèse vocale, le tout pourvu d'une accessibilité améliorée.Excel augmente sa puissance avec notamment un accroissement des performances de PowerPivot pour l'analyse et la modélisation des données puissantes. Les amateurs de Powerpoint ne sont pas en reste, avec de nouvelles animations comme Morph, le zoom sur les diapositives ou l'insertion et la gestion d'icônes.La sortie d'une version serveur incluant Skype Entreprise, SharePoint et Project Server est également prévue. La commercialisation d'se fera sous la forme d'un achat unique, contrairement à Microsoft 365, disponible sur abonnement. Elle s'adresse pour l'instant aux acheteurs de gros volumes de licences commerciales avant de s'étendra aux particuliers.Avec ce lancement, Microsoft semble faire quelques infidélités au Cloud pour se concentrer sur les utilisateurs moins digitalisés de sa célèbre suite.