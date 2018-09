Plus de limite du nombre d'appareils pour Office 365

Une offre Famille plus simple et plus complète

va faciliter la vie des responsables informatiques en entreprises. A compter du 2 octobre, l'éditeur va revoir les conditions d'installation de la suite Office 365 Aujourd'hui, il n'était possible d'installer Office 365 que surdans sa version professionnelle. Dès le mois d'octobre, Microsoft fait sauter cette restriction pour un nombre d'installations illimité.Pour limiter tout de même les abus, Microsoft imposera. Si un sixième utilisateur souhaite se connecter, un message « limite atteinte » apparaîtra avec une invitation à déconnecter l'un des 5 autres appareils. Si l'utilisateur ne se connecte pas à Internet, Office 365 laissera 30 jours à l'utilisateur pour s'authentifier avant de passer en mode lecture seule.L'offre famille évolue également. Un client Office 365 Famille pourra désormais partager sa licence avec 5 de ses proches au lieu de 4 aujourd'hui. Il pourra être actif sur 30 appareils au maximum que ce soient des ordinateurs' tablettes ou smartphones. Chaque utilisateur bénéficie de 1 Go de stockage pour y déposer ses documents Word, Excel ou PowerPoint.La gestion des comptes se déroulera directement dans les réglages de Windows 10 et plus via le site web d'Office. Microsoft entend offrir bien plus de simplicité à ses utilisateurs et les pousser à adopter ses outils bureautiques. Ils sont d'ailleurs le cœur de la stratégie du géant du logiciel, les abonnements Office représentant aujourd'hui la locomotive financière du groupe de Seattle.