Microsoft Office 365 fait peau neuve

Microsoft Office : les menus « ribbon » remis au goût du jour !

Office 365 se dote d'un mode « Prochainement »

Modifié le 14/06/2018 à 16h31

A la différence de mises à jour antérieures, cette fois-ci Microsoft a repensé la présentation des logiciels Office de fond en comble.Ce n'est pas une mise à jour comme une autre que Microsoft dévoile aujourd'hui, mais un vrai pas en avant pour sa suite Office 365. Tout d'abord, d'importants progrès ont été réalisés sur la rapidité et la réactivité de la suite selon le blog Microsoft, accessible depuis n'importe quel navigateur Internet. Les fichier s'ouvriraient littéralement en un clin d'oeil, et pour cause : Microsoft n'a pas seulement fait de menues améliorations, mais a fait migrersur une nouvelle plateforme technologique.Mais l'essentiel des évolutions que les utilisateurs noteront en travaillant sur cette nouvelle version concernent l'interface de la suite logicielle. Les menus « ribbon », introduits dès la version 2011 de Microsoft Office et qui n'ont jamais été délaissés, ont été davantage améliorés. Désormais, lorsque l'on choisit un menu, son nom est surligné en bleu, ce qui permet de voir facilement lequel est choisi en ce moment. Et lorsque l'on passe la souris sur les boutons, ils deviennent plus clairs et donc facilement visibles sur un fond qui garde le même coloris gris. La même gamme colorimétrique (baptisée) sera d'ailleurs prochainement déployée sur d'autres produits Microsoft.Pour le reste des nouveautés, Microsoft s'inspire largement de Google Drive. En haut à droite apparaissent désormais les icônes symbolisant les autres personnes visualisant le document en même temps que vous, et elles-aussi rondes. Un bouton « Commentaires » permet de faire défiler un fil de discussion où les différentes personnes travaillant sur le document peuvent en discuter. Et pour rendre la ressemblance parfaite, même un bouton « Modifications » est présent, permettant de restituer l'historique des modifications.Et pour familiariser les utilisateurs avec la nouvelle présentation, Office arbore un mode « Prochainement », que l'on peut activer ou désactiver à l'envi d'un simple clic de souris. De cette façon, on peut comparer la présentation d'un même document dans la version actuelle d'Office et dans la version à venir. En cliquant sur ce bouton, apparaissent des explications plus détaillées sur l'endroit où se trouvent les fonctionnalités. Déjà disponibles sur, toutes ces nouveautés feront prochainement leur chemin vers les versions Desktop d'Office.