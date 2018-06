La version Preview d’Office 2019 pour macOS est disponible

Des fonctionnalités étoffées

Les utilisateurs s'étant portés volontaires sur le programme Preview de Microsoft peuvent désormais tâter de la version 2019 d'Office pour Mac. Disponible depuis avril dernier sur Windows, cette suite rénovée propose quelques nouveautés agréables.L'une des nouveautés les plus agréables d'est la disponibilité, sur n'importe quel logiciel, d'une « boîte à crayons » permettant de surligner, colorier, dessiner, bref : annoter tous vos documents de façon très simple et rapide.se dote en outre de nouveaux templates, mais surtout d'un modequi permet de se débarrasser de la plupart des éléments de l'interface pour se concentrer sur l'écriture. Un module de traduction est également de la partie.permet désormais l'affichage de cartes en 2D, de créer des diagrammes en tunnel, et de moult fonctions supplémentaires pour toujours plus de précision dans vos calculs.se modernise (enfin !) et se calque sur sa version mobile. La boîte de réception pourra s'afficher dans un mode « prioritaire », triant automatiquement vos mails de manière à faire apparaître les plus importants en premier.évolue plus sobrement, mais proposera néanmoins de nouvelles animations et des possibilités d'export en 4K.Microsoft prévoit de sortir la version définitive d'Office 2019 pour Mac d'ici la fin de l'année.Pour rejoindre le programme Preview, c'est par ici que ça se passe