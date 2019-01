Yahoo lance Yahoo! Together, clone à peine déguisé de Slack

Discord, Slack, et maintenant Yahoo! Together

Une concurrence déjà rude parmi les app messagerie

Yahoo! Together a été développé par la même équipe que celle derrière Yahoo! Messenger. L'outil a été testé depuis le début de l'année (sous le nom de code), et arrive aujourd'hui sur mobile afin de concurrencer Slack.Yahoo! Together permet de discuter et de créer des conversations groupées et de créer des conversations thématiques (« anniversaire de Julie », « pot de départ de Patrick »). Une véritable alternative aux échanges par SMS. Le système est simple, avec des canaux qui permettent de séparer les conversations sur des sujets spécifiques.On retrouve notamment la possibilité d'échanger des images, des GIF, de partager des liens ou encore d'apporter une réaction à un message. On reconnaît ici les codes de toutes les messageries classiques, notamment les bases de l'IRC (pour les discussions par sujet), avec une bonne dose d'organisation en plus.C'est sur la notion d'organisation quecompte se différencier dans le monde des applications de messagerie.confie Michael Albers, vice-président en charge de la communication produit.Alors quel rôle peut bien venir jouer ce Yahoo! Together ? Pas vraiment une application de messagerie instantanée, l'application se rapproche bien plus de Skype ou Slack. Impossible toutefois d'y recevoir des appels. L'outil va évoluer au fil des mois, comme l'explique l'équipe de développement de Yahoo!. On imagine que Messenger, WhatsApp ou encore WeChat ne vont pas trembler face à ce nouveau venu.Yahoo! Together est disponible pour Android et iOS. Aucune version desktop n'a pour le moment été confirmée.