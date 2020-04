Google Meet proposera très bientôt une vue "grille" à la ZOOM

Meet s'offre une nouvelle interface pour des appels jusqu'à 16 participants



La pandémie de COVID-19 et le confinement d'une grande partie de la population mondiale a fait exploser l'usage des services de visioconférence, dans le cadre du télétravail notamment. ZOOM est l'une des solutions les plus utilisées par les entreprises et les administrations. Même si le service est pointé du doigt pour ses graves failles de sécurité , il est très populaire pour ses appels de groupe permettant de réunir jusqu'à 49 participants sur le même écran.Google est bien décidée à rattraper son retard sur son concurrent et annonce aujourd'hui plusieurs nouveautés concernant Meet , son propre outil d'appels vidéos.D'ici quelques semaines, le service pourra afficher jusqu'à 16 participants dans une nouvelle vue en forme de grille, fortement inspirée de ce que propose ZOOM.Google a également travaillé sur la qualité technique des appels vidéo, afin de réduire le bruit lorsque la luminosité est faible et de filtrer les bruits de fond pour faire ressortir la voix de l'utilisateur. Ses améliorations seront déployées là encore dans les prochaines semaines.Google va aussi renforcer dès aujourd'hui les liens entre Meet et les différents logiciels composant la G Suite à commencer par Gmail.Les abonnés à la solution de productivité de Google vont pouvoir créer ou rejoindre une réunion en cours sur Google Meet directement depuis leur boîte de réception. L'option est placée au dessous des différentes boîtes de réception, à gauche de l'écran.», explique Google dans une déclaration au site The Verge.Pour le moment cette option n'est disponible que pour la version Web de Gmail. Les applications mobiles en bénéficieront dans les prochains jours.Pour rappel, Google propose un accès gratuit aux fonctionnalités avancées de Google Meet jusqu'au 30 septembre prochain.