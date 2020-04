Les bannissements de ZOOM se multiplient

Lire aussi :

Motifs de sécurité

Des données également envoyées à Facebook

Google, la ville de New-York et le gouvernement taïwanais font désormais partie des institutions à refuser l'application d'appel vidéo. Et elles ne devraient pas être les seules dans ce cas.Le motif du bannissement est toujours le même : des défauts de sécurité. C'est ce qu'a déclaré Jose Castaneda, un porte-parole de Google àmercredi 8 avril. Il affirme que «». Désormais, au titre de «», l'application sera bloquée sur les ordinateurs utilisés par les employés du groupe.Et la liste des bannissements continue de s'allonger. Aux États-Unis, alors que New-York est plongée dans le confinement, la ville a annoncé que ZOOM ne pourrait pas être utilisé pour l'enseignement à distance , rapporte TechCrunch. Danielle Filson, la porte-parole du département de l'Éducation dans l'état de New-York, a déclaré «». Elle ajoute qu' «».À l'autre bout du monde, la BBC a rapporté le bannissement de l'application par le gouvernement taïwanais . ZOOM a en effet admis qu'une partie de ses données avait «» transité par la Chine. Un motif de crainte selon Taïwan, la Chine cherchant à réduire sa représentation sur la scène internationale Et les mauvaises nouvelles vont continuer de s'accumuler. L'application s'apprête même à être traînée en justice par l'un de ses propres actionnaires . L'une des enquêtes menées il y a deux semaines a révélé que Zoom envoyait également des données à Facebook , même lorsque les utilisateurs ne possédaient pas de compte sur le réseau social. Des envois de données qui ont été stoppés par la suite.Les créateurs doivent donc prouver leur bonne foi. Ils ont annoncé de nouvelles mesures de sécurité , notamment des mots de passe. Mais il faudra faire plus pour rassurer le public, car de nombreux utilisateurs se sont déjà tournés vers les alternatives, telles que Jitsi