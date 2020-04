Google Meet s'appelle désormais Google Meet, car avant c'étant Google Hangouts Meet...

Hangouts relégué à un simple chat textuel

Source : The Verge

Il semblerait que Google mette une fois de plus un peu d'ordre dans ses différentes messageries instantanées, après plusieurs d'années d'errance et de produits abandonnés en cours de route comme Google Allo ou Google Talk.C'est au détour d'un billet de blog consacré aux mesures mises en place pour éviter le piratage des conversations que le moteur de recherche que Google officialise le nouveau nom du service.Google Meet perd donc la mention Hangouts et devient un service intégré à la G Suite, la liste d'outils professionnels de Google qui inclut également Google Docs, Gmail ou encore Google Drive...et Hangouts Chat.La mise à jour est encore en cours et il n'est pas rare de tomber sur la mention Google Hangouts Meet en visitant les pages d'assistance de Google.Le service a, comme beaucoup de ses concurrents, connu une vraie montée en puissance depuis la mise en place des mesures de confinement et l'explosion du télétravail . Google avait indiqué le mois dernier avoir enregistré deux millions d'utilisateurs par jour depuis le début de la pandémie de COVID-19.