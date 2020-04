ZOOM annonce haut et fort ses nouvelles mesures de sécurité

Lire aussi :

Slack permet désormais de lancer des appels Microsoft Teams et ZOOM

De nouvelles mesures de sécurité pour ZOOM

Source : The Verge

Cela passe notamment par la mise en place, par défaut, de mots de passe et de salles d'attente virtuelles. L'hôte peut ainsi accepter (ou non) l'arrivée d'un utilisateur dans son salon de discussion.» indiquent les équipes de ZOOM. Le groupe demande également à ses utilisateurs de toujours protéger leurs appels audio et vidéo via un mot de passe.Rappelons que la popularité de ZOOM a explosé depuis les mesures de confinement établies par certains gouvernements pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus