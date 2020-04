Slack permet désormais de lancer des appels Microsoft Teams et Zoom

Slack intègre désormais Microsoft Teams, ZOOM...

Source : The Verge

Pour échapper à la distanciation sociale imposée par les mesures de confinement, ou pour le télétravail , de nombreux internautes se tournent vers les applications de messagerie comme WhatsApp Messenger ou encore Slack. Outre une toute nouvelle version , ce dernier intègre désormais d'autres programmes concurrents.En effet, via Slack, il est désormais possible de passer des appels avec Microsoft Teams. Parallèlement à Microsoft Teams, Slack intègre également de nouvelles fonctions intégrées, via Cisco Jabber, RingCentral ou encore le très populaire ( et décrié ) ZOOM.Rappelons que Slack a tout récemment vu son audience exploser, avec une pointe à 12,5 millions d'utilisateurs en simultané , tandis que les appels passés via Slack ont explosé de 350 % par rapport au mois de février.