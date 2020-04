Facebook annonce une application Messenger pour Windows et macOS avec mode sombre intégré

La nouvelle application Messenger débarque sur MacOS et Windows !

Une application native

Source : The Verge

L' application parfaite pour communiquer , rester en contact avec nos proches, et/ou pour organiser des apéros-vidéo et autres anniversaires virtuels ?Alors que les mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays font exploser les audiences de Slack WhatsApp et autres Twitch , Facebook décide de lancer la version desktop de Messenger . L'application est donc disponible sur MacOS, mais également sur le Windows Store.Une disponibilité qui tombe à pic, même si on imagine que Facebook a accéléré le déploiement de ce Messenger pour faire face à la (très forte) demande.», explique Facebook.Rappelons que Messenger est disponible depuis longtemps maintenant sur smartphones, tablettes et via un navigateur web, «», explique Facebook.L'application Messenger fonctionne donc de manière native, sans le moindre navigateur web. On y retrouve les précieuses notifications, sans oublier des fonctions essentielles comme les appels vidéo de groupe, la prise en charge des GIFs, ainsi que la synchronisation des discussions sur mobile et ordinateur. Et bonne nouvelle pour les yeux, leest également de la partie.Facebook Messenger est disponible dès à présent via le Microsoft Store et le Mac App Store