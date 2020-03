En plein boom du télétravail, Slack repense son interface pour la simplifier

Lire aussi :

Source : NeoWin

Le service de messagerie Slack déploie actuellement une toute nouvelle version de son service web, qui va conserver ses caractéristiques générales, tout en adoptant un nouveau look, plus épuré, et quelques fonctionnalités bienvenues.La refonte propose notamment une meilleure barre de navigation en haut de l'application, mais revisite aussi la barre latérale, avec la possibilité d'emboîter ses, et de créer des étiquettes. À cela vont également s'ajouter quelques thèmes, pour personnaliser son expérience Slack.Le service précise que le déploiement de cette nouvelle version a été initié ce mercredi 18 mars, et qu'elle sera progressivement proposée à tous les utilisateurs. Patience donc, si vous utilisez toujours le «» Slack.