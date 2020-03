Discord croule sous le poids des joueurs et voit ses serveurs tomber

Lire aussi :

Alors que Steam a déjà battu un record de connexions suite au confinement, Discord s'est effondré sous le nombre de joueurs connectés !Discord est un service de VoIP gratuit très populaire, notamment, dans l'univers des jeux vidéo - et injustement accusé par les autorités britanniques d'être un réseau social de pirates . Alors que le 21 juillet 2019, la plateforme comptait plus de 250 millions de joueurs dans le monde, les serveurs du service n'ont pas tenu face au nombre de joueurs connectés, ce lundi 16 mars 2020.Ainsi, des pannes de serveur généralisées se sont produites, avec une augmentation d'erreurs API, empêchant le service de fonctionner correctement. Les portes-parole de la plateforme ont alors rapidement indiqué que Discord «».Ironie du sort : ces pannes sont survenues à peine plus d'une heure après que le service de VoIP ait indiqué avoir «». Désormais, la page d'état du service est au vert : tout fonctionne !