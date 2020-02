Pour les autorités britanniques, Discord est un réseau social de pirates

© Discord

De la désinformation pure et simple

En Grande-Bretagne, un service de police municipale a imprimé et partagé un petit fascicule enjoignant les parents à faire attention aux programmes installés sur l'ordinateur de leurs enfants. Un flyer bourré d'idées reçues, qualifié par de nombreux utilisateurs de Twitter comme un tissu de désinformation.Visiblement plus adepte de la sérieque des conférences sur la cybersécurité, les personnes à l'origine de cette affiche indiquent par exemple que «», ou encore que «».Des allégations un brin réductrices : avant d'être une place-forte du Discord est d'abord une messagerie taillée pour les joueurs. Tor est quant à lui davantage utilisé pour échapper à la surveillance de masse (et les Anglais en ont bien besoin ) que pour acheter de la drogue sur le « dark web ».La distribution Kali Linux, très prisée des experts en cybersécurité, se réjouit quant à elle de sa présence dans cette liste noire. «», s'amuse sur Twitter le community manager de Kali Linux.La National Crime Agency, dont le logo est présent sur l'affiche, explique ne pas avoir été consultée avant la production de celle-ci. Sur Twitter, l'agence anticriminalité reconnaît même que l'usage de ces outils peut être légitime, et n'est pas forcément le témoin de quelconque cybercriminalité.