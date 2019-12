Il n’est plus possible d’utiliser Messenger sans compte Facebook

"Simplifier le processus"

Unifier les plates-formes

Via : Venturebeat

Le plus discrètement du monde, Facebook a retiré la possibilité pour les nouveaux utilisateurs de s'inscrire à Messenger via leur numéro de téléphone. Désormais, seule la connexion via un compte Facebook actif est possible.Contacté par Venturebeat, Facebook explique que les nouveaux utilisateurs de Messenger ne verront plus l'option permettant de se connecter via leur numéro de téléphone. «précise le porte-parole,».En d'autres termes : le présent changement de politique n'a d'importance que pour les personnes qui voudraient se mettre à Messenger en cette fin d'année 2019. Celles et ceux étant déjà connectée à un compte via leur numéro de téléphone peuvent continuer de profiter de la messagerie comme avant... mais jusque quand exactement ?En effet, contrairement à l'utilisation de Messenger via Facebook, l'utilisation d'un compte créé à partir d'un numéro de téléphone est loin de proposer les mêmes fonctionnalités, notamment au niveau de la synchronisation. Par exemple, si vous souhaitez être en mesure de récupérer vos conversations d'un appareil à l'autre (ou lorsque vous changez de carte SIM par exemple), il vous sera nécessaire de créer un mot de passe (ce qui ne vous est jamais demandé par défaut).Derrière cette volonté affichée de «» se cachent plus probablement les premières pierres de l'unification des plates-formes de messagerie appartenant à Facebook.En début d'année, le New York Times rapportait qu'une infrastructure commune serait prochainement dévoilée pour servir de socle unique à Messenger, Instagram et WhatsApp. Une information confirmée par Mark Zuckerberg lui-même dans un post de blog datant de mars dernier, dans lequel il vante les mérites de l'interopérabilité sur les différentes plates-formes.En d'autres termes, Facebook veut s'assurer que l'intégralité de ses utilisateurs pourra profiter de sa nouvelle plate-forme unifiée lorsque le moment sera venu. Chose qui n'est pour le moment pas encore garantie s'il laisse encore la possibilité à ses utilisateurs Messenger de se passer de compte Facebook. Alors faut-il s'attendre à devoir créer un compte Facebook pour accéder à WhatsApp à l'avenir ? Rien n'est moins sûr.