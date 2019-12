D'après une enquête du New York Times, l'app ToTok serait un outil d'espionnage des Emirats Arabes Unis

Un logiciel espion qui prend la forme d'une simple messagerie instantanée



Apple et Google ont pris les devants et retiré l'application de leurs boutiques



Selon le New York Times , corroborant un rapport des responsables du renseignement américain, ToTok, la très populaire application de messagerie instantanée aux Emirats Arabes Unis, serait finalement bien moins sécurisée que le prétend son éditeur Breej Holding.ToTok est une alternative à WhatsApp ou Skype, deux applications bloquées dans le pays. Elle permet aux citoyens des Emirats Arabes Unis d'échanger des messages apparemment chiffrés mais également de passer des appels audio et vidéo. L'application rencontrait un succès certain en étant le logiciel le plus téléchargé du pays jusqu'à tout récemment.Le logiciel serait finalement une façade qui permet aux services de renseignement du pays de collecter une masse d'informations personnelles, en accédant aux contacts, aux conversations mais également à la localisation de l'utilisateur, sous prétexte de lui fournir les conditions météo à l'endroit où il se trouve.Bref Holding cacherait en fait la société de cybersécurité DarkMatter située à Abu Dhabi et qui est aussi liée à l'entreprise Pax AI, spécialisée dans l'analyse des données et qui partage ses bureaux avec l'agence de renseignement des Emirats Arabes Unis.», explique Patrick Wardle, chercheur en sécurité informatique interrogé par le quotidien. «? »Apple et Google n'ont pas attendu pour retirer l'application de leurs boutiques en ligne suite à ces révélations. De son côté Breej Holding n'a pas commenté ces informations.