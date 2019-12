Le P.-D.G. de Slack tacle publiquement son rival Microsoft Teams

Slack réplique

Une « migration forcée » qui explique l'avance de Teams

Source : Business Insider

La tension entre Slack et Microsoft Teams augmente semaine après semaine. Lors de la conférence téléphonique organisée par Slack pour présenter les résultats trimestriels de la société, son P.-D.G. Stewart Butterfield n'a pas hésité à décocher quelques flèches en direction de son rival.», estime-t-il.Malgré les 20 millions d'utilisateurs actifs annoncés par Microsoft, contre 12 millions pour Slack, Stewart Butterfield affirme que le taux d'engagement est bien meilleur pour son produit et explique ces chiffres par une «» suite à la fermeture de l'outil Skype for Business.», renchérit-il. Cette prise de parole offensive a semble-t-il plu aux investisseurs. Le cours de l'action Slack a grimpé de 2 % suite à ces déclarations.