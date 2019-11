L'app Android Discord cache un thème sombre pour écrans AMOLED

Discord également disponible en AMOLED Optimized Mode

En 2019, une application qui n'a pas de dark mode, c'est une application qui a raté sa vie. Ainsi, l'application Discord, proposée à la fois sur iOS et Android, dispose déjà d'un mode sombre, mais la toute dernière version abrite un mode « AMOLED Optimized Mode ».Une option bien cachée puisque cette dernière est accessible en cliquant dix fois sur le bouton « Dark » dans la section « Réglages ». Dès lors, cette nouvelle fonction AMOLED Optimized Mode est disponible. Une fonction encore expérimentale, et qui peut donc souffrir de quelques bugs d'affichage.Une application qui se veut « plus sombre » qu'un mode sombre classique, un peu à l'instar de ce que propose Twitter depuis quelques semaines , avec la possibilité de choisir entre bleu foncé et noir.