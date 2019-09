Le mode sombre de Slack est dispo sur toutes les plateformes

Slack également en Dark Mode

Source : WindowsCentral

C'est clairement la tendance de ces derniers mois :le «» (ou) est déjà disponible sur certains logiciels et autres applications , et c'est aujourd'hui au tour dede basculer du côté obscur.En effet, un petit tour dans les paramètres de l'application permet désormais de basculer Slack en mode sombre, soit un mode plus doux pour les yeux. Une fonctionnalité, même si la mise à jour ne concerne pas encore tous les utilisateurs.Le mode sombre de Slack est ainsi disponible sur Windows, mais également sur Mac et Linux. Parallèlement à ce nouveau mode sombre,