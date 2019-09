Telegram 5.11 permet l’envoi de messages différés et ajoute des paramètres de confidentialité

© Telegram

Programmer l'envoi de messages et créer des rappels

Rester appuyer sur le bouton d'envoi permet la programmation de l'envoi

Il est possible de programmer des rappels via la conversation Messages Enregistrés.

Des thèmes encore plus personnalisables et toujours plus de confidentialité

Les thèmes sont plus modulaires que jamais.

Créez des thèmes personnalisés, et partagez-les à vos contacts.

Des nouveautés déjà disponibles sur les applications iOS et Android , ainsi que sur Windows et macOS via les applications desktop dédiées.Attendue, la fonctionnalité permettant defait son apparition sur. Pour ce faire, rien de plus simple !Exactement comme pour l'envoi de messages « silencieux » , il vous suffit de maintenir le doigt appuyé sur le bouton d'envoi d'un message pour choisir une date et une heure d'envoi. Votre message arrivera ensuite à destination au moment voulu.Cette même fonctionnalité, annonce, peut aussi vous servir à, par le biais de la conversation « Messages enregistrés » : il vous suffit d'écrire un message et de maintenir appuyé le bouton d'envoi pour voir apparaître l'option «».Depuis 2017,permet à ses utilisateurs de modifier les couleurs de son interface. Aujourd'hui, la messagerie va plus loin et permet à tout un chacun deet de; exactement comme il est déjà possible de le faire avec les stickers et les masques.Tout, de la couleur au fond d'écran (qui peut être flouté et mis en perspective) est personnalisable, et peut, si vous effectuez des modifications.Autre nouveauté : Telegram indique qu'il est désormais possible de. Autrement dit : il n'est plus nécessaire de citer l'intégralité d'un message pour réagir à son propos. Autant de fonctionnalités accessibles depuis un appui long sur le message en question.Enfin,n'oublie pas sa mission principale, laquelle est de. Une nouvelle option permet ainsi de s'assurer que personne d'autre que vos contacts ne soit en mesure de. Particulièrement utile, précise la messagerie, lorsque l'on fait partie de groupes privés où jusqu'à 200 000 utilisateurs peuvent échanger quotidiennement.