Panne mondiale chez Yahoo: la France est aussi touchée

Une panne qui touche particulièrement la France



Yahoo est à la manoeuvre pour comprendre et corriger le problème



Soucis de connexion pour les utilisateurs de. Depuis 8H18 ce matin, le service de messagerie américain. La panne concerne majoritairement l'Europe,et le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne et l'Espagne.Si l'on pouvait penser que le problème était conscrit à ces quatre pays, de nombreux messages d'internautes originaires du Maroc, de la Suisse, de la Nouvelle-Zélande mais également de Russie, de Grèce ou encore du Qatar laissent à penser queLes Etats-Unis semblent pour l'heure relativement épargnés, même si quelques utilisateurs se sont récemment plaints de problème de connexion et de l'impossibilité d'accéder à leur boîteYahoo a récemment communiqué sur ses réseaux sociaux et a confirmé un problème touchant ses services. L'entreprise a publié trois messages depuis 9H ce matin pour rassurer ses utilisateurs etPour l'heure, la société américaine demande à ses abonnés d'être patients et s'excuse pour la gêne occasionnée par cette situation. Le service compte encoredans le monde, malgré la concurrence féroce de Gmail ou d'Outlook.