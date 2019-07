WhatsApp : une fonctionnalité d'édition d'images déjà envoyée en test sur la version bêta

© WhatsApp

WhatsApp permettra d'éditer des fichiers déjà partagés

Démonstration de l'outil de retouche rapide sur Android. © WAbetainfo

Source : WAbetainfo

Mais, puisqu'il y a un mais, ladite fonctionnalité ne remplace pas le fichier précédemment envoyé. Elle vous épargne simplement une étape dans le processus d'édition.Repérée par lesde chez WAbetainfo, la fonctionnalité devrait être ajoutée aux prochaines versions desur iOS et Android. Son fonctionnement est des plus simples.Lors de l'envoi d'un fichier comme une image, il suffira de toucher l'image et d'appuyer sur le nouveau bouton « Éditer » qui aura fait son apparition. Un éditeur d'images intégré s'affichera, et vous permettra de redimensionner, rogner, ou même écrire sur vos images avant de les renvoyer sur la conversation.L'idée derrière cette fonctionnalité mineure est de faire gagner du temps aux utilisateurs et leur épargner d'occuper trop de stockage interne sur leur téléphone avec leurs photos éditées. À l'avenir, on espère que WhatsApp concèdera un remplacement pur et simple des images non éditées par celles qui le sont afin de rendre plus clairs les échanges sur sa plate-forme.