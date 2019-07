Telegram inaugure un format de GIF plus léger, permettant de créer des stickers vidéo

© Telegram

Des stickers vidéo légers, à 60 images par seconde

Comment créer des stickers vidéo ?

Source : Telegram

Conscient que l'envoi de stickers est aussi amusant qu'il consomme des données mobiles, Telegram a cherché à faire d'une pierre deux coups en développant, un format de fichiers ultraléger basé sur Lottie.Accessible à tous les utilisateurs via la, le formatpermet à tout un chacun de s'échanger des stickers de façon beaucoup plus fluide qu'avant - ces derniers ne pesant plus que 20 à 30 Ko chacun.Une innovation qui permet àde proposer à sa communauté de, lesquels étant, ni plus ni moins, que desSur son blog, le service de messagerie instantanée affirme que son nouveau formatlors de la lecture, et qu'ilpour une plus grande fluidité d'affichage.Comme pour lesclassiques, Telegram met à la disposition de sa communauté un court guide permettant de prendre en main la création deL'exercice demande un peu de connaissances techniques, puisqu'il s'agira notammentgrâce à unmodifié par Telegram.Une fois le sticker créé, il suffira de l'en utilisant simplement le botdans l'application. Dans tous les cas,par défaut sur la messagerie, et des packs ne devraient pas tarder à faire leur apparition en ligne.