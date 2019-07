Les messages RCS, futur du SMS, dispos en France sur Google Messages

© Google

Une expérience de messagerie enrichie... à même de tuer le SMS

Google Messages continuera de peiner face à une concurrence trop bien installée

Source : 9to5Google

Le déploiement de cette nouveauté ne se fait toutefois pas sans quelques impairs, note, qui a pu tester l'implémentation dusur. Si ce nouveau protocole est en théorie accessible à tous les utilisateurs français et britanniques recourant à Google Messages en tant qu'application de messagerie par défaut, il semble que la firme de Mountain View ait encore quelques problèmes à régler. Pour l'heure, seuls les appareils Google Pixel ayant une carte SIM installée permettent d'accéder à ladite fonctionnalité dans des conditions optimales. Testé avec un OnePlus 7 Pro , cette nouveauté n'était pas accessible, explique le site spécialisé.note aussi quelques bugs de jeunesse : lorsque le mobile est connecté en Wifi, lepourra dans certains cas cesser de fonctionner. Utiliserforcera ainsi les early-adopters à compter avant tout sur leurPour le reste,, note le média. L'expérience est fluide, et ce qui n'était jusque alors que de l'échange de SMS passe à la vitesse supérieure avec, par exemple, lasans avoir à passer par les traditionnels MMS. Par ailleurs,, via Google Messages,On apprend enfin que l'applicationpour ordinateur portable et de bureau fonctionne elle aussi avec le protocole RCS. Ce dernier est par ailleurs destiné à se répandre à travers l'Europe au fil des mois.Cette nouveauté, notable, permet à la messagerie de Google de combler son retard face aux messageries concurrentes (notamment celle d'Apple), mais risque de se limiter à un rôle depour bien des utilisateurs Android, habitués depuis longtemps à d'autres services, tout aussi efficaces à l'heure de la 4G.Reste que la généralisation progressive du RCS marque la mise à mort progressive, elle aussi, du SMS... dont l'intérêt paraît de plus en plus limité en 2019.