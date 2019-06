Telegram lance une fonctionnalité de chat géolocalisé pour converser avec les personnes alentour

Crédits : Telegram

Il est désormais plus facile d'ajouter des personnes inconnues à sa liste de contact, mais il devient aussi possible deOn vous voit venir. «». Et bien justement,Si à la lecture de ces premières lignes on peut s'imaginer une resucée deSnapmap de Snapchat, il n'en est rien. En réalité, pour être ajoutée aux contacts,, et se trouverL'idée, explique Telegram sur son blog, est finalement de; de faciliter l'échange d'informations de contact.Si l'on a vu plus haut quene faisait,pas n'importe quoi avec nos données géographiques, voilà une nouvelle qui risque de faire tiquer les plus réfractaires auAvec lapermet aussi de créer des. Le service de messagerie ne précise pas à quelle portée s'étend cette fonctionnalité. Dans mon cas, j'ai pu trouver des utilisateurs jusqu'à 900 mètres de ma localisation actuelle mais, sur Reddit, certaines personnes affirment pouvoir ajouter des personnes à plus de 8,5 kilomètres de leur position.Sur son blog,avance que cette nouveauté à pour vocation de créer des communautés (dortoir universitaire, résidence, festival, etc.). Mais n'oublions pas que l'application est aussi particulièrement prisée de populations résidant dans des pays où les droits de l'Homme sont régulièrement bafoués. Une telle fonctionnalité pourrait ainsi leur permettre deMalheureusement, aucune option ne semble être disponible pour refuser l'accès à sa position depuis l'application. Il vous faudra bloquer l'accès à cette information depuis le système d'exploitation utilisé (Android ou iOS).