Jugée insuffisamment sécurisée, la version gratuite de Slack est bannie en interne par Microsoft

© rafapress / Shutterstock.com

Slack Entreprise reste autorisé chez Microsoft

L'outil d'aide à l'écriture Grammarly également pointé du doigt

Source : The Verge

À télécharger :

Slack pour Windows



Comme le rappelle The Verge, d'autres plateformes et services, comme AWS (Amazon Web Services), Google Docs ou encore Gammarly figurent également sur cette black list. D'après un rapport publié par GeekWire serait véritablement préoccupé par les lacunes deen termes de sécurité et n'aurait donc pas ajouté la plateforme à sa liste des services indésirables pour la seule promotion de ses outils propriétaires Dans une note interne dévoilée par le média, Microsoft explique notamment que «». La firme explique cependant que «», mais recommande «». Compte tenu du coût de l'offre Slack Entreprise, il est toutefois fort probable que l'essentiel des employés de Microsoft migrera vers les solutions internes au groupe.Les mises en gardes de Microsoft s'étendent aussi à AWS et Google Docs, cette fois pour des raisons vraisemblablement plus politiques. Microsoft exige en effet des employés qui utilisent les services d'Amazon et de Google qu'ils présentent. Utiliser des services concurrents peut en effet se révéler primordial dans certains services... Notamment pour apprendre à connaître les plateformes proposées par les adversaires de Microsoft sur le marché.Au-delà de Slack, AWS et Google Docs, Microsoft voit également d'un mauvais œil l'utilisation deen interne. Assez peu connu en France, cet outil permet d'améliorer ses écrits au travers de suggestions et de corrections dynamiques. Dans une autre note interne, Microsoft indique que «».Pour rappel, Microsoft propose sa propre solution de messagerie et de communication collaborative pour les entreprises, Microsoft Teams, qui profite depuis peu d'une version gratuite. Ce concurrent direct de Slack intègre en outre depuis mars une fonctionnalité permettant la tenue de vidéo-conférence.