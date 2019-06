La messagerie électronique Mailo propose différentes offres respectueuses de votre vie privée

Des messageries électroniques pour les enfants

Voici à quoi ressemble la messagerie Mailo (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Un service éthique et responsable

De son propre aveu, la messagerie électroniqueveut offrir «», en se basant sur des fondamentaux acquis grâce auxet en faisant valoir saqui fait d'elle lede la messagerie électronique. Le tout,On pourrait croire qu'avec les réseaux sociaux et autres messageries instantanées, l'historiqueaurait du mal à s'offrir une seconde jeunesse. C'est tout le contraire, l'est plus frais que jamais et séduit autant les particuliers que les entreprises, les associations, les collectivités et même les enfants, qui bénéficient de leur propre messagerie électronique parallèle.Parmi ses multiples offres,en propose cinq destinées aux: deux réservées aux adultes (, doté d'une capacité d'1 Go, avec bandeaux publicitaires, agenda et espace de stockage cloud de 500 Mo ; et, messagerie àqui permet de bénéficier d'une capacité de 20 Go et d'un espace de stockage cloud de 5 Go, le tout sans publicité et avec une adresse mail qui sera vôtre toute votre vie durant).À côté de cela,. Sans publicité, gratuite, elle jouit d'un contrôle parental et présente une interface simplifiée pour les 6-9 ans, davantage enrichie pour les 10-14 ans. Dans le prolongement de sa, Mailo propose à ses utilisateurs unqui comprend cinq comptes Premium, pour seulement deux euros par mois.Au-delà du grand public,à travers quatre offres qui conviendront auxselon les besoins. Lepropose ainsiPremium contrepar mois, levous fait disposer dePremium pourchaque mois, et ledePremium contrepar mois.Mailo fait aussi dans l'achat de noms de domaine Internet (15 euros par an) et complète sa messagerie de nombreuses options comme leou le, tout en garantissant «». La messagerie tient à ses valeurs de service éthique et responsable, en promettant un. Un luxe aujourd'hui.