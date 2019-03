Après Telegram, la Russie bloque le service de courrier chiffré ProtonMail (et pas que)

Un blocage « particulièrement sournois »

Une méthode subtile

Si l'application de messagerie sécurisée, notamment créée par le duo russe Pavel Dourov et Nikolaï Dourov, a bien eu du mal à résister à la pression du Kremlin, bien qu'elle soit encore disponible par le biais d'un VPN , l'un de ses homologues a lui aussi subi les frais de la politique numérique restrictive appliquée en Russie :. Le service fédéral de sécurité du pays, ou le FSB, a en effet ordonné son blocage pur et dur.Comme nous l'apprend TechCrunch , citant un blog russe , ProtonMail, créée en 2013 par le CERN, n'est pas du goût du gouvernement moscovite. Les fournisseurs d'accès à internet nationaux ont donc reçu l'ordre depar le biais d'une technique nommée « BGP Blackhole », qui permet «», comme l'explique le média américain.Cette manœuvre s'en prend également à d'autres sociétés, accusées par l'administration de «», après des fausses alertes reçues par la police via des courriers électriques courant janvier. Au total,ont été bloquées. Andy Yen, CEO de ProtonMail, a qualifié ce blocage de «» dans un e-mail envoyé à TechCrunch.Et de préciser son propos : «», détaille-t-il. Un blocage sur lequel le FSB ne risque pas de revenir...