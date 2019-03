Microsoft compte sur la synthèse vocale pour pallier les problèmes de réseaux en VOIP

Une transcription à la volée pour faciliter la compréhension

Une technologie qui pourrait être implémentée dans Skype

Source : NeoWin

a de la suite dans les idées. Le géant de Redmond a déposé un brevet qui veut s'attaquer à un problème courant chez les utilisateurs de logiciels, à savoir les problèmes de connexion qui dégradent la qualité des appels audio entre deux correspondants.La technologie développée par l'entreprise permettrait de transformer des paquets audio en fichiers texte grâce à une, afin de ne pas perdre le fil de la conversation. En cas de mauvaise réception ponctuelle, leserait affiché dans une zone distincte du logiciel pour faciliter la compréhension de l'échange.Microsoft imagine également pouvoir récupérer le texte obtenu, en effectuerpour éviter au maximum d'avoir à afficher et lire du texte. Ainsi, conserver l'aspect naturel de la conversation.Le procédé pourra être appliqué aux appels vidéo. La conversation sera capturée par le logiciel, enregistrée et envoyée à l'appareil du correspondant puis décodée avant qu'il ne la voie pour effectuer la transcription.Le dispositif pourraet déclencher la transcription ou la synthèse vocale dès que la qualité de l'appel décline, et ce de manière automatique. Le brevet indique qu'un signal visuel sera affiché à l'écran pour prévenir les utilisateurs de sa mise en fonctionnement.On imagine, si Microsoft concrétise son idée, que cette technologie pourrait être déployée danset ses multiples versions à la fois bureau et mobile. Il pourrait donner un grand coup de main aux utilisateurs dont la connexion réseau est limitée et redonnerà la solution de communication de Microsoft, qui peine à garder ses utilisateurs face à d'autres logiciels populaires comme WhatsApp.