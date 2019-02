Telegram se met à jour : lecture auto des vidéos et gestion multi-comptes sur iOS

Crédits : Telegram

La lecture automatique des vidéos arrive sur Telegram

La gestion multi-comptes arrive enfin sur iOS

La version 5.4 deest disponible au téléchargement sur toutes les plates-formes, et apporte notamment avec elle la lecture automatique des vidéos courtes et le support multi-comptes sur iOS.Rassurez-vous :. Pour le réactiver, il vous suffira de tapoter sur la vidéo pour la lancer en plein écran, ou d'augmenter manuellement le volume de votre smartphone.Outre cette nouveauté de confort, on trouve également de. Disponible dans de nombreux pays, où l'accès aux données cellulaires n'est pas aussi aisé que dans l'Hexagone, Telegram permet désormais un réglage plus fin des contenus téléchargeables.Telegram met à disposition de ses utilisateurs plusieurs profils de téléchargement pré-configurés : faible, moyen et haut, pour chaque type de connexion au réseau (cellulaire ou Wi-Fi). En mode faible, Telegram ne téléchargera aucun contenu (image, vidéo, son) automatiquement, alors qu'en haut, tout se fera de façon autonome.Dans le même ordre d'idées, Telegram se basera également sur votre situation géographique pour déterminer le profil qui correspond le mieux à vos besoins en matière de téléchargement automatique.À la traîne derrière son itération Android, Telegram pour iOS intègre enfin la fonctionnalité permettant de passer rapidement d'un compte à l'autre. Pour ajouter un nouveau compte,. Comme vous le constaterez, s'affichent désormais d'autres options permettant notamment d'effacer le cache de l'application ou de changer de numéro de téléphone.Pratique, une fois un nouveau compte ajouté, il vous suffit de toucher et maintenir son nom dans la liste des comptes pour avoir un aperçu rapide des messages envoyés et reçus dernièrement.