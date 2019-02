Apple FaceTime : les appels de groupe font leur retour dans l’iOS 12.2

AlexandraPopova / Shutterstock.com

iOS 12.2 bêta 3 : petites et grandes nouveautés

Apple a lancé sa troisième version bêta pour iOS 12.2, disponible sur iPhone, iPad et iPod Touch. Cette nouvelle version corrige le principal bug qui faisait défaut aux précédentes versions concernant les appels de groupe FaceTime.Cette nouvelle version bêta apporte son lot de petites nouveautés. La section « Informations » dans les réglages iOS a été mieux rangée, l'interface Apple TV Remote est désormais plus sobre, « Apple News » laisse place au logo d'Apple suivi de « News », et les vidéos lancées depuis l'application Musique ne sont plus affichées en plein écran automatiquement.Un autre bug a également été corrigé et permet désormais d'afficher l'heure au lieu de la batterie sur l'écran de verrouillage.