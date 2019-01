L'app d'appel vidéo Google Duo devrait bientôt avoir aussi son service web

Google Duo s'améliore pour préparer l'après Hangouts



Source : 9to5Google

Le service d'appels vidéoest l'un des rares succès de l'entreprise dans le domaine de la. L'application mobile a été téléchargée plus d'1 milliard de fois depuis son lancement en 2016 sur le Play Store.Google compte capitaliser sur ce succès et lancera dans les prochaines semaines une déclinaison pour lesweb. Google Chrome bien sur, mais également Safari ou Firefox pourront gérer le service, disponible depuis le portail de services Google. Le service pourrait également être enrichi avec la gestion des appels deet un mode adapté pour améliorer la qualité d'image en cas de faible luminosité.Google remet à plat sa stratégie et prépare l'après Hangouts, qui va fermer ses portes avant la fin de l'année 2019, et qui est encore très utilisé pour les conversations à plusieurs. Ils devront migrer désormais vers Duo qui s'affirme comme l'unique logiciel grand public pour la vidéo dans l'écosystème Google.