Telegram évolue : Instant View 2 et traductions personnalisées au programme

Plus de pages web compatibles avec Instant View 2.0

Traduction collaborative

Source : Neowin

est une application de messagerie qui doit notamment son succès à sa confidentialité et son aspect. Après avoir été déployée pour iOS, ladébarque sur, avec quelques ajouts notables.En premier lieu, la mise à jour de Telegram inclut la fonctionnalité. Celle-ci permet d'afficher des pages web directement dans l'application de messagerie, à l'instar des navigateurs intégrés dans Facebook ou Twitter sur mobile.Avec cette nouvelle version, l'outil prend à présent en charge des, comme les tableaux, les blocs de texte dépliables, ou encore les langues écrites de droite à gauche. De plus, les développeurs ont expliqué travailler à l'amélioration de cette fonctionnalité, en prévoyant de lancer un concours au sein de la communauté Telegram.Par ailleurs, l'application offre désormais la possibilité de créer deset de les partager. Pour cela, elle s'appuie sur la plateforme de traduction déjà existante et permet à présent à ses utilisateurs de contribuer à l'adaptation du logiciel pour de nouvelles langues.Enfin, l'éditeur ajoute une série d'dans cette mise à jour. L'interface est ainsi repensée, pour faciliter notamment l'accès aux médias partagés dans les conversations, avec des aperçus de meilleure qualité, ou encore le recadrage des photos de profil.