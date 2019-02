Axon Pulse+ : le taser connecté, qui appelle automatiquement la police

Axon lance le taser 2.0

La société Axon annonce aujourd'hui son tout nouveau joujou, à savoir le. Comme son nom le laisse suggérer, il s'agit bien là d'un pistolet à impulsion électrique, visant à se défaire d'une situation délicate en paralysant sa cible (pendant 30 secondes), via deux dards électriques. La mention "+" indique quant à elle une version plus évoluée du modèle existant, et vise à inclure une dimension "connectée" à ce taser nouvelle génération.En effet, si dans une situation dangereuse, paralyser sa cible est une chose, le fait d'appeler rapidement les secours/la police est elle aussi primordiale. C'est pourquoi le Taser Pulse+ signé Axon se charge de contacter la police dès son utilisation. Via une application dédiée, et un module GPS intégré, le Taser Pulse+ est en mesure d'indiquer précisément où l'agression a lieu, et prévient aussitôt les autorités permettant de gagner un temps bien souvent précieux.Une fonction déployée sur tout le territoire américain précise le constructeur, mais qui reste néanmoins désactivable à tout moment par l'utilisateur, histoire d'éviter par exemple de prévenir la police en cas de tir non intentionnel ou lors d'un simple test.Ce nouveau Taser Pulse+ est actuellement disponible en précommande, au tarif de 449 dollars. Les premières livraisons auront lieu au début du mois de décembre promet le concepteur de ce Taser 2.0.