WhatsApp : les conversations de groupe moins... perturbantes

« Disposer de meilleurs outils » pour certains cas d'utilisation

Modifié le 03/07/2018 à 09h06

Si les applications de messagerie instantanée telles que Messenger et WhatsApp ont l'avantage de permettre la diffusion rapide d'une information auprès de plusieurs personnes, elles ont un inconvénient qui peut en énerver plus d'un.En effet, bon nombre d'utilisateurs désactivent les notifications pour ne pas avoir à entendre les sonneries ou les vibrations répétées de leur smartphone, indiquant qu'un membre du groupe a rédigé un message. Désormais, WhatsApp propose une nouvelle option qui offre la possibilité de ne plus se faire flooder sur l'application.Dans un billet posté le 29 juin sur son blog , WhatsApp indique que les administrateurs d'un groupe de discussion instantanée pourront désormais être les seuls capables de rédiger un message.L'application rachetée par Facebook explique : «».Au vu de la manière dontest utilisé par des communautés dans plusieurs pays, il est logique que la plateforme mette en place une fonctionnalité qui laisse plus de contrôle aux administrateurs des groupes. Si le changement est mineur, il permet tout de même d'avoir plus de marge de manœuvre, tant pour l'administrateur d'un groupe que pour un simple membre.Pour activer la fonctionnalité en question, il faut se rendre dans « Infos Groupe », puis Paramètres de groupe > Envoyer des messages et enfin sélectionner « Admins seulement ».Au mois de juillet 2017, l'application WhatsApp comptait quelque 1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, contre 900 millions en 2015, selon les chiffres de Statista.