Une faille critique détectée dans VLC Media Player

VLC 3.0.7.1 gangrené par une faille critique de sécurité

Le lecteur multimédia présente un risque élevé

Source : Neowin

Même si elle proposait des améliorations pour 4K et 8K, HDR et vidéos 360, la version VLC 3.0.7 sortie au mois de juin était avant tout une mise à jour de sécurité. Toutefois, cette nouvelle version contient également une faille critique.CERT-Bund () est une agence de cybersécurité allemande. Il s'agit de l'organisme qui pilote les mesures préventives et réactives en cas d'incidents informatiques liés à la sécurité.Samedi 20 juillet, alors que nous célébrions les 50 ans du premier pas sur la Lune , l'agence a publié un avertissement concernant le logiciel open sourcepour Linux , UNIX et Windows Un signalement douloureux pourdont la version 3.0.6 (et celles antérieures) avait été épinglée en juin pour être sensible aux logiciels malveillants infiltrés.Alors que le lecteur multimédia hautement compatible a été téléchargé plus de 3 milliards de fois , la nouvelle vulnérabilité détectée par CERT-Bund est d'autant plus dangereuse.Décrite « CVE-2019-13615 », le risque lié à cette faille a été classé comme «», ausur l'échelle de dangerosité à cinq niveaux établie par le CERT.Cette faille permet notamment à un attaquant d', anonymement et en toute discrétion. Il peut ainsi interrompre des services, modifier des fichiers sans autorisation ou encore divulguer des informations.est actuellement est train de développer un correctif, terminé à 60 %. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée pour ce patch. Néanmoins, le CERT-Bund se veut rassurant : contrairement à la faille du mois de juin,par des attaquants.Quoi qu'il en soit, l'agence allemande recommande d'tant qu'aucun correctif n'aura été apporté à VLC Media Player.