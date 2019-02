VLC 4.0 va apporter un sérieux coup de neuf ! #FOSDEM19

VLC devient un vrai mediacenter ?



De nombreux nouveaux formats pris en charge sur les derniers OS



Source : NeoWin

Après avoir franchi le seuil des 3 milliards de téléchargements,va franchir une nouvelle étape de son développement avec sa version 4.0. Jean-Baptiste Kempf, fondateur de l'association VideoLAN, a présenté quelques-unes des nouveautés duvidéo lors du FOSDEM 2019, le salon des développeurs européens de logiciels open source.Le premier changement le plus notable est le redesign complet de l'application. VLC a toujours été connu pour sa simplicité et sa sobriété. La version 4.0 va proposer unebeaucoup plus conforme aux normes de design logiciel d'aujourd'hui. Que ce soit dans sa version de bureau ou mobile, VLC va adopter un thème sombre et appliquer de nombreux effets de. Les icônes et boutons ont été aplatis et simplifiés et laissent beaucoup plus de place au contenu disponible à la lecture.VLC 4.0 va également amener unede médias, divisée en plusieurs catégories comme « Musique » ou « Video ». Il sera plus simple d'ajouter ses contenus et de les retrouver comme dans n'importe quelLe lecteur multimédia va supporter de nombreux nouveauxcomme les contenus en 3D ou en réalité virtuelle. Il gérera également les standards vidéo sHEIF, WebM et AV1 ainsi qu'AirPlay pour diffuser en streaming du contenu sur un appareil Apple, UPnP et les protocoles SMBv2 et SMBv3.Mais pour gérer ces nouvelles fonctionnalités, VideoLAN va couper les ponts avec les systèmes d'exploitation les plus anciens. Cette prochaine version de VLC nécessitera au minimum Windows 7, macOS 10.10, Android 4.2 et iOS 10. Pour les utilisateurs qui ne sont pas encore passés aux dernières versions de ces systèmes, VLC 3 sera toujours disponible et supporté par les développeurs.