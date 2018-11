Le fondateur du logiciel VLC se voit remettre la Médaille de l'ordre national du mérite

Une reconnaissance d'État pour le logiciel libre

Source : Numerama

Le fondateur de VideoLAN et créateur dea été décoré des insignes de l'jeudi 15 novembre 2018. C'est l'une des plus hautes distinctions de la République française et la première fois que ces honneurs sont attribués à un promoteur du. Elle récompense, selon le décret, le président-fondateur d'une société d'édition de logiciels applicatifs et le fondateur d'une association de promotion de solutions libres pour le multimédia.VLC est un projet étudiant remontant à 1996, puis passéen 2011. L'associationn'a été créée qu'en 2011. Il est aujourd'hui utilisé sur toutes les plateformes autour de monde.