Raspbian : la nouvelle version débarque avec VLC

Le lecteur vidéo qui manquait aux Raspberry Pi

La peinture est encore fraîche, mais VLC fonctionne

C'était le logiciel manquant au. Le mini-ordinateur va proposer dans sa prochaine mise à jour l'intégration du logiciel multimédiaau système d'exploitation Raspbian.Comme l'indique la fondation Raspberry, par la voix de son responsable technique Simon Long, la présence d'un lecteur multimédia était indispensable, de la même manière que «».Les utilisateurs ont longtemps réclamé l'intégration du logiciel de lecture audio et vidéo dans leur Raspbian. Jusque-là, la ligne de commandepermettait aux utilisateurs de lire leur contenu multimédia, mais la solution n'était pas aussi simple et élégante qu'unavec une interface graphique. Cet ajout est considéré par Simon Long comme une nécessité pour proposer un «».VLC pourra décoder desau format H.264, mais également MPEG-2 et VC-1, le codec utilisé pour la lecture de Blu-Ray Ultra HD. Pour ces deux derniers codecs, il faudra en posséder la licence afin de pouvoir profiter des contenus encodés dans ces formats.La fondation annonce la présence de bugs dans cette première version de VLC pour Raspberry, notamment des petits soucis d'affichage, et que les équipes sont déjà à pied d'oeuvre pour les éliminer dans de futures mises à jour. Mais la lecture d'un contenu vidéo devrait se lancer sans accroc.