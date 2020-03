Kodi 19 dira au revoir à iOS 32 bits, mais bonjour à tvOS !

© Kodi

Lire aussi :

Kodi a besoin de plus de développeurs et le fait savoir



Kodi débarque sur les Apple TV pour les utilisateurs avancés



Source : Kodi

L'équipe derrière le célèbre lecteur abandonne les appareils Apple équipés de processeurs 32 bits. L'iPhone 5S, l'iPod touch de 6e génération, l'iPad Air ou encore l'iPad mini 2 seront les modèles les plus anciens compatibles avec Kodi 19.Cette décision a été prise pour garantir de meilleures performances et la stabilité du logiciel en prévision de l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs concernés par cet arrêt du support pourront néanmoins continuer d'utiliser la version 18 du lecteur sur les appareils.Kodi 19 va également atterrir sur une nouvelle plateforme : l'Apple TV. Sont concernées les versions 4 et 4K et le logiciel supportera nativement la télécommande Siri pour la navigation dans l'interface.Pour les utilisateurs souhaitant tester Kodi sur leur appareil, il faudra l'installer manuellement soit par un chargement manuel (via Xcode), soit par un jailbreak de l'appareil, le logiciel n'étant pas disponible sur l'App Store.