Kodi a besoin de plus de développeurs et le fait savoir

Dans un récent billet de blog, l'équipe fait savoir que ce manque de développeurs risque fort d'être problématique pour que lemaintienne ses activités sur Xbox. Car oui, avant d'être le lecteur multiplateformes que l'on connait aujourd'hui sous le nom de Kodi, il a d'abord été le socle multimédia de la première génération des consoles Xbox.En 2017, l'équipe de Kodi avait annoncé son grand retour sur Xbox en tant qu'application UWP. Toutefois, la tâche semble bien plus difficile qu'elle n'y parait ; et pour cause, malgré ses millions d'utilisateurs, l'équipe de Kodi n'est constituée que d'une poignée de développeurs, qui n'ont par ailleurs pas forcément le temps, l'expérience ou l'envie de travailler sur l'application UWP.Après avoir déployé il y a quelques jours la version stable 18.5 Leia , l'équipe derrière Kodi travaille actuellement au lancement prochain de sa v19, nom de code Matrix L'application UWP est en cours de développement, mais ne pourra pas se poursuivre sans que du sang neuf ne rejoigne les rangs de l'équipe. Le billet de blog est clair, sans nouveaux développeurs «Pour en savoir plus et connaitre les profils recherchés par Kodi, rendez-vous sur le site officiel du lecteur multimédia libre