Kodi : la version 18.5 est dispo, de nombreux correctifs dans les tuyaux

© Kodi

A l'assaut des bugs

Après Star Wars, au tour de Matrix

Source : Kodi.

Toujours multi-plateforme, Kodi peut être téléchargé sur tous les environnements compatibles, notamment Windows , Android, macOS, iOS et Linux.Cette nouvelle version n'apporte pas de nouvelle fonctionnalité importante. Elle se focalise en fait sur la correction de bugs dont une liste peut être trouvée sur le site de Kodi . Concernant l'interface utilisateur, cette nouvelle version corrige un bug rencontré avec le thèmedu logiciel modifiant le nom des icônes ou le comportement des barres de défilement. Les correctifs concernent également l'activation de l'écran de veille et corrigent des défauts rencontrés dans le tri des playlists musicales.Des problèmes concernant la lecture et l'affichage sont également résolus. Kodi a notamment corrigé des bugs empêchant l'ajout d'une piste STRM à une liste de lecture ou le masquage d'une vidéo déjà regardée.Certains aspects de la version s'attardent sur un environnement précis. La version 18.5 apporte ainsi des corrections spécifiquement destinées à la 7e génération d'iPad et aux iPhone 11.L'annonce de la 18.5 précise : « La plupart de ces changements ne seront pas visibles pour la majorité des personnes, à moins qu'ils n'aient eu spécifiquement affaire à l'un de ces problèmes. Cela dit, ce sont bien de réels bugs et de réelles corrections. Nous remercions donc, comme toujours, les personnes qui ont rencontré un bug de l'avoir signalé et, dans certains cas, d'avoir proposé une amélioration ». Le communiqué mentionne aussi le lien GitHub pour signaler un bug et un second lien menant au changelog de la version 18.5 Neuf mois après le lancement de la version 18 de Kodi , dont le nom de code est un hommage à l'actrice Carrie Fisher, décédée en décembre 2016 , le lecteur multi-plateforme en est désormais à sa cinquième version. Celle-ci ne devrait pas s'éterniser : la version 19 de Kodi, baptisée « Matrix » (un hommage manifeste à la saga cinématographique), est déjà en route.