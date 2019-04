Kodi 19 : nom de code Matrix

Kodi rejoint Neo et Cypher sous une pluie numérique

Kodi 19 Matrix est né

a promis un rythme de publication plus rapide depuis le déploiement de Kodi 18, nom de code Leia , en hommage à Carrie Fisher. Hier, avec la publication de Kodi 18.2 tout juste deux mois après Leia, nous apprenions justement que l'équipe travaillait activement sur une version 18.3 qui sera publiée rapidement, dès que des corrections seront disponibles.Mais Kodi nous a aussi fait savoir que le développement de laavait déjà débuté et son nom de code est aujourd'hui connu : Kodi rejoindra Neo, Cypher et Morpheus sous la pluie numérique. Cette désignation a été choisieinitié depuis octobre 2018 sur les réseaux sociaux, la communauté se devait de proposer des noms commençants par la lettre « M », pour respecter l'ordre alphabétique de l'historique des publications.C'est ainsi qu'une liste « Top 10 » a pu être créée avec les noms de code suivant : Magneto, Mars, Marvel, Marvin, Matrix, Megatron, Merlin, Metropolis, Mordor et Morpheus.Si l'équipe de Kodi a laissé jusque-là s'exprimer la communauté pour le choix d'un nom de code, elle a souhaité cette fois-ci faire voter chacun de ses membres pour la décision finale.C'est toutefois la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui à propos de la prochaine mise à jour majeure Kodi 19. Outre son nom de code Matrix,n'ont pour le moment été révélées.